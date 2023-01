Nog altijd veel klachten over West-Vlaamse fiets- en wandelroutes

Ardooie Ardooie organi­seert sessies e-inclusie

Het Ardooise gemeentebestuur bundelt de krachten met Seniorennet Vlaanderen vzw en BEN Buurtwerking Ardooie voor een reeks infosessies e-inclusie. Dit om de digitale kloof te dichten en iedereen op de digitale trein te krijgen. Op 18 en 25 april kan je een sessie volgen over Payconicq by Bancontact, op 2 en 9 mei leer je meer over ItsMe en zijn toepassingen en op 16 mei ontdek je hoe je je smartphone als GPS kan benutten. Deze infosessies duren telkens van 9 tot 12 uur en kosten 7 euro per deelnemer. Ook wordt er een basiscursus Android georganiseerd. Die lessen vinden plaats op 18 en 25 april, 2,9 en 16 mei van 13.30 tot 16.30 uur en kosten 35 euro. Alles sessies gaan door in de raadzaal van het gemeentehuis. Inschrijven doe je via b.bauwen@ardooie.be of 051/74.03.73. Vermeld de sessie, je thuisadres en rijksregisternummer. Vervolgens ontvang je een reservatiebevestiging. De betaling verloopt via factuur.

26 januari