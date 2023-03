Nieuwe Ventilus-lijn treft 80 gezinnen, maar Vlaamse regering voorziet compensatie als ze verhuizen

Meer dan 10 jaar later staat veertiger terecht voor vier brandstich­tin­gen: “Zijn ex is kroongetui­ge, maar totaal ongeloof­waar­dig”

Respectievelijk acht en tien jaar na enkele branden in de Roeselaarse regio riskeert een 47-jarige man uit Roeselare voor de rechtbank een celstraf van drie jaar. Volgens de openbare aanklager had hij telkens motief en werd hij op basis van telefonie-onderzoek vaak in de buurt gesignaleerd. Zelf blijft de verdachte alles ontkennen.