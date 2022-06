Nieuwe reeks zomerse concerten op Dulle Donderdagen

Het concept is simpel: elke donderdag in juli en augustus kan je een gratis concert in of aan een bepaalde horecazaak in Izegem bijwonen. Cafés kunnen zich kandidaat stellen, de stad subsidieert hen daarbij. Dit keer stelden zestien cafébazen zich kandidaat. Wie zich voor het eerst aanmeldde kreeg de eerste keuze. Vijf cafés zijn nieuw. Comodo op de Grote Markt bijt op 30 juni de spits af met zanger B-Jörn. Op 7 juli kan je in de Oude Sint-Pieter Tattoo Tom & The Blanc Sheets volgen, op 14 juli is er in De Koornmarkt een optreden van The New Seventies Band en op 21 juli kan je in d’Oude Maalderij/The Mash in de Ardooisestraat CPT Fonk uitchecken. Het laatste concert in juli vindt op 28 juli plaats in In’t Geniep in de Kerkstraat. Daar treedt Rock’n Load op.