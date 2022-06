Niels Destadsbader zoekt singles voor videoclipopname in Bierkasteel in Izegem

De zanger kondigde die plannen deze morgen aan op radiozender MNM. Nu vrijdag 24 juni organiseert hij een singlesfeest in het Bierkasteel in Izegem, waar hij van de gelegenheid gebruik maakt om ook een nieuwe videoclip op te nemen. Niet iedereen kan zich zomaar inschrijven. Wie aanwezig wil zijn, kan duotickets winnen via MNM. Dat doe je door te luisteren naar het programma De MNM Blokhut of door je in te schrijven op de site.