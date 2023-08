NET OPEN. Joyce en Natascha blazen nieuw leven in café Mandeldaele: “We willen er terug een gezellige volkskroeg van maken”

Rommel­markt Berlingmo­len­straat terug van weggeweest

De rommelmarkt in de Ardooise Berlingmolenstraat is terug van weggeweest. Het populaire evenement ging teloor door corona en andere omstandigheden, maar wordt nu nieuw leven ingeblazen. Op zondag 27 augustus is het er opnieuw rommelen geblazen. Initiatiefneemster van het gebeuren is Isabelle Vandamme die in het voorjaar van 2022 café Kempenland op de hoek van de Berlingmolenstraat overnam. Zij geeft hiermee antwoord op de vraag van enkele buurtbewoners. Standhouders kunnen nu al een plekje reserveren op 0486/86.56.11 of in café Kempenland. Je betaalt één euro per meter en dient minimum vijf meter in te palmen. In ruil krijgen de standhoudrs crossiants, boterkoeken en koffie. De organisatie mikt op 30 tot 45 standen.