NET OPEN. Hoogste zomerbar van het land is terug: “Vanop 40 meter hoogte genieten van het West-Vlaamse landschap”

De unieke locatie blijft één van de trekpleisters van wat wellicht de hoogste zomerbar van het land is. Van op veertig meter hoogte geniet je dit jaar vanaf zaterdag 1 juli van het uitzicht op het West-Vlaamse landschap. “We hebben ons concept dit jaar een beetje bijgestuurd”, vertellen initiatiefnemers Filip Deroo en Wouter Tack. “Je kan hier nog steeds terecht voor een lekker drankje of tapas, maar deze zomer zal je hier ook uitgebreider kunnen eten. We pakken uit met een brasserie, die in de week ook dagschotels zal serveren. Een bewuste keuze, omdat we merken dat de mensen vooral rustig willen genieten. Ook nu zijn er enkele thema-avonden, zoals een Spaanse avond meet paella à volonté, een zomerbuffet of kaas- en breughelavond. Data en info vind je op onze Facebookpagina of site. De plaatsen zijn beperkt, dus reserveer tijdig.”

De toegang is gratis en er is voldoende parking aanwezig. Summer@Skybar in het Skyline Park in de Ambachtenstraat 33 is deze zomer open van woensdag tot en met zondag. Je neemt de lift in het hoofdgebouw tot op de tiende verdieping. Op woensdag en zondag is dat van 11 tot 23 uur, van dinsdag tot en met zaterdag tot 1 uur. Afsluiten gebeurt op zondag 27 augustus. Een plaatsje voor de brasserie reserveren kan via info@summer-skybar.be of 056/89.15.80. Meer info op www.summer-skybar.be.