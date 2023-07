Nachtelijke brand vernielt bovenverdieping Brasserie Rhodesgoed: “In twee minuten tijd ons levenswerk zien verdwijnen”

Een zware brand in de nacht van zondag op maandag heeft de bovenverdieping van Brasserie Rhodesgoed in Kachtem de as gelegd. De schade is bijzonder groot, maar de benedenverdieping en de keuken bleven gelukkig gevrijwaard. “We vermoeden dat de oorzaak ligt bij tafellampen die aan het opladen waren”, zegt zaakvoerder Wim Degezelle (53).

“Ik werd rond 2.45 uur gewekt door ons inbraakalarm”, vertelt zaakvoerder Wim Degezelle (53). “Maar dat was op een vreemde plaats en kwam omdat een raam in het toilet was open gegaan. Toen ik ging kijken, zag ik helemaal niets door de zware rook.” Wim verwittigde meteen de brandweer. “Zij gingen het vuur eerst te lijf door binnen te gaan, maar ze moesten terugkeren. Daarna hebben ze vooral geblust van buitenaf.” De schade in het restaurant is bijzonder groot. De volledige bovenverdieping waar het restaurantgedeelte is, is volledig verwoest. “In twee minuten tijd zie je je levenswerk zomaar verdwijnen. En je staat volledig machteloos.” Een branddeskundige van het parket kwam al ter plaatse om de oorzaak te proberen achterhalen. “Op de plaats waar het vuur is ontstaan, stonden tafellampen op te laden. We vermoeden dus dat we de oorzaak daar moeten zoeken. We hebben die lampen al zo’n acht jaar en kenden nog nooit problemen.”

Heropstarten

Ondanks de zware tegenslag kijkt Wim nu alweer vooruit. “Het grote geluk is dat de schade op de benedenverdieping en in de keuken zo goed als gevrijwaard is. De keuken is toch het hart van onze werking. We gaan proberen in de mate van het mogelijke ons buitengebeuren zo snel mogelijk opnieuw op te starten. Het restaurant op de bovenverdieping zal natuurlijk enkele maanden gesloten zijn. Het is een bijzonder zware domper, maar er is gelukkig geen menselijk leed. Dat is het voornaamste.”

Rhodesgoed is destijds een tijdlang de woonplaats geweest van voormalig Kachtems burgemeester Albert Verhelst. In 2008 opende voor het eerst een brasserie in de hoeve. Sinds 2013 baten Wim Degezelle en zijn echtgenote Hilde Donck de brasserie uit.

