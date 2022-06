Na twee jaar terug Izegemse Batjes: “Animatie op Grote Markt en compacter parcours”

IzegemDe plannen om een nieuwe wind door de Izegemse Batjes te laten waaien lagen in 2020 al klaar, maar toen kwam corona. Twee jaar, veel geduld, maar vooral nog veel meer zin om er terug in te vliegen later is organisator Unizo klaar om er komend weekend terug een topeditie van te maken. Voor het eerst op een kleiner parcours en met als blikvanger allerlei feestelijkheden op en rond de Grote Markt.

In 2018 verraste het Batjescomité al met Buenas Batjes, een gesmaakt openingsfeest op vrijdagavond in het Ketelstraatje. Het Latijns-Amerikaans getinte gebeuren viel in de smaak, maar er was zin in meer. “In overleg met de horeca hebben we beslist alles open te trekken naar de Grote Markt”, vertelt Danny Glorie, die met een kerngroep de animatie voor zijn rekening neemt. “Op vrijdagavond vindt daar nog steeds een grootse opening plaats, dit keer met centraal een mooi podium omringd door een geluids- en lichtinstallatie, terwijl het plein zelf versierd is met lampionnen. Vanaf 18 uur treedt de Braziliaanse band Los Del Sol er op en ze brengen enkele danseressen mee. “ Ook stadsradio IRO werkt mee. Rond 22 uur nemen ze het over met diverse DJ-sets. Een kunstje dat ze een dag later, na een optreden van coverband De Kemels, nog eens over doen met The IRO All Stars die plaatjes zullen draaien.

Volledig scherm Danny Glorie (links), organiseert samen met Maarten Veys (stadsradio IRO), Vincent Vandommele en Manu Behaeghe de animatie op de Batjes. Dit keer is er veel te doen op de Grote Markt zelf. © vdi

Circus en optredens

Ook de jeugd wordt niet vergeten. Er komt een grote draaimolen op de Grote Markt te staan en aan de zijde van standbeeld De Pekker verrijst een circuszone. “Circus De Sven verzorgt er workshops, maar er zijn ook evenwichts- en jongleerhoekjes”, zegt Danny. “Sven zelf pakt uit met een goochelshow en op zaterdag geeft hij rond 18.30 uur ook een vuurshow.” Er is op het podium ook muziek van De Wilfrieds en Die Boose. Werelmuziek onder de noemer Vivial vind je dan weer bij de Scouts in de Roeselaarsestraat. Rondtrekkende groepen zijn er ook, met acts van coverband Basscats, Leo XIII, fanfare Remork & Karkaba, een ballonnenplooier en de gekke majorettes van Vooruit Met De Kuit. Ook kermisbusje Odelle uit Izegem is van de partij.

Volledig scherm Circus De Sven palmt een stuk van de Grote Markt in © rv

Parcours ingekort

De traditionele autoshow vindt niet meer op de Grote Markt plaats, maar verschillende standhouders zullen elders op het parcours een nieuwe stek krijgen. “Dat parcours hebben we voor de gelegenheid wat ingeperkt”, vertelt coördinator Tom Vandecasteele. “Zo zit een groot stuk van de Roeselaarsestraat er niet langer in vervat, net als de Baron de Pélichystraat en de Stationsstraat. Op die manier willen we een grote lus creëren, wat het flaneren zowel voor de animatiegroepen als onze bezoekers makkelijker moet maken. Door met een kleinere omloop te werken, kunnen we de standhouders ook dichter plaatsen en zal je niet, zoals vroeger wel eens het geval was, lege plekken of straten op het parcours zien. Ook andere plekjes zijn nieuw. Zo verhuist de Vedettenparade van Stekelorum (zie kader) naar de Wijngaardparking en zal de parkeerhaven in de Markstraat ingepalmd worden door Campirama.”

Volledig scherm De Gentse gekke majorettes van Vooruit met de Kuit komen langs op de Izegemse Batjes. © rv

Maar de Batjes draaien bovenal rond koopjes doen. “Nu al hebben we meer inschrijvingen van standhouders dan bij vorige edities”, verklapt Tom. “Nu het er naar uit ziet dat we schitterend weer zullen krijgen – en daar staat of valt toch heel veel mee – worden ook de laatste gaatjes gevuld.” Meer info op www.unizoizegem.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.