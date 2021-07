Na overval op autistische gamer op appartement in Izegem: “Wilden hem lesje leren voor Pokemonspelletje.”

Roeselare Deliveroo vandaag van start in Roeselare: “Mooie culinaire verster­king voor onze stad”

30 juni Vanaf vandaag, woensdag 30 juni, kunnen de Roeselarenaren gebruikmaken van de diensten van Deliveroo. Via de app en website van de maaltijdbezorger kunnen liefhebbers van lokale restaurants gerechten bestellen en die thuis, of waar ze ook willen, in minder dan 30 minuten laten leveren. Roeselare is de vierde West-Vlaamse stad waar Deliveroo neerstrijkt. Tien lokale horecazaken sloten zich alvast aan op het platform.