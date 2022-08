Na maanden onzekerheid: RFC Mandel United is gered

harelbeke/Wevelgem Huizen in Zuid-West-Vlaanderen zijn het populairst bij jonge kopers, Harelbeke staat bovenaan in de ranking: “Veel kleine woningen in onze stad, én Harelbeke is ook een ‘Weireld­stad’”

West-Vlaanderen is de populairste provincie bij jonge huizenjagers. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de federatie van het Notariaat. 37% van de mensen die de eerste helft van dit jaar een woning kochten in West-Vlaanderen, waren jonger dan 30 jaar. In de Vlaamse top tien staan maar liefst 5 (Zuid-)West-Vlaamse gemeenten: Harelbeke, Zwevegem, Wevelgem, Izegem en Poperinge. “Wij verkopen ons woningen zelfs via TikTok”, zegt vastgoedmakelaar Fries Blancke.

12 augustus