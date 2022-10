Na cafébezoek met 2,7 promille tegen auto en wat verderop in gracht: maand rijverbod en fikse boete

Op 10 december 2021 stapte bouwvakker J.P. op vrijdagavond niet ver van zijn woning nog café De Wagenmakerie in de Tinnenpotstraat in Izegem binnen. Toen hij naar huis wilde rijden, had hij al stevig gedronken. Hij botste tegen een geparkeerde auto, reed door maar belandde wat verderop in de gracht. Bij een alcoholtest bleek hij 2,7 promille alcohol in het bloed te hebben. “Hij had niet de bedoeling weg te vluchten maar wou na de aanrijding van de auto nog een blokje rond rijden om terug te keren”, aldus zijn advocaat. Voor vluchtmisdrijf werd hij vrijgesproken. Naast het rijverbod kreeg hij wel nog een boete van 1.400 euro.