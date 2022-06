N-VA West-Vlaanderen: “Slechts tien procent van oproepen over oorlogsmunitie is dringend”

Meulebeke Kinderpop­duo BlitZ brengt ‘plagiaat­num­mer’ Badaboem opnieuw uit: “Wie weet hoort Usher ons lied nu wél”

Vijftien jaar nadat kinderpopduo BlitZ met ‘Badaboem’ voor het eerst een eigen lied lanceerde, brengen ze het lied opnieuw uit. In 2008 leidde dat tot een kleine mediastorm omdat de jongens vonden dat de hit ‘ Love in this Club’ wel veel gelijkenissen met hun lied vertoonde.

