Motorrijder Niko (45) sterft na zware klap, orgaandonatie verzacht pijn voor ouders: “Het voelt goed dat andere mensen geholpen kunnen worden”

Roeselare/Tielt “Dit is het varkens­vlees dat in de supermarkt ligt”: Animal Rights maakt opnieuw gruwelijke beelden in West- en Oost-Vlaam­se varkens­stal­len

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights bracht dinsdag opnieuw schokkende beelden naar buiten van wantoestanden in de Vlaamse varkensstallen. Zes maanden lang onderzocht de organisatie de levensomstandigheden van de dieren in zes varkensstallen, onder meer in de regio’s groot-Tielt en groot-Roeselare, en legde er gruwelijke taferelen vast. “Dit toont dat de varkensindustrie rot is tot op het bot”, aldus Els Van Campenhout, campagnecoördinator bij Animal Rights.

24 mei