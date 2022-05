Motorrijder Niko (45) overleden na ongeval in Heule

Izegem Art’Iz-ex­po palmt Sint-Jozefskli­niek in

Wie in mei en juni de Izegemse Sint-Jozefskliniek binnenloopt, wordt ondergedompeld in een kunstzinnige sfeer. De leerlingen van de Kunstacademie Art’Iz exposeren in enkele gangen van het ziekenhuis en met bijna honderd verschillende werken is het opnieuw een grootse expo geworden.

18 mei