Minister Demir spreekt in Izegem met burgerbewegingen rond Ventilusproject

Kachtem Flore (11) behaalt bronzen medaille op STEM-olympiade

De 11-jarige Flore Vandevelde is er in geslaagd op de STEM-Olympiade in Brussel een bronzen medaille in de wacht te slepen. Het meisje toonde aan de hand van enkele praktische en theoretische proeven dat ze veel wist over wetenschappen, technieken, elektronica en wiskunde.

11 april