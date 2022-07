Minder deelnemers, maar wel weer finalespel voor 19de Spel zonder Grenzen

De deelnemers mogen zich opnieuw verwachten aan een reeks uitdagende, originele, maar vooral leuke opdrachten. Al ligt het aantal inschrijvingen dit jaar opvallend lager. “Onze maximumcapaciteit is 84 ploegen”, weet Selim Bakhouche van de organisatie. “Maar dit jaar schreven maar 40 ploegen zich in. Het is duidelijk dat alles nog wat op gang moet komen.”

Maar dat laat de organisatie niet aan haar hart komen. “Nieuw dit jaar is de deelname van enkele jeugdploegen, zijnde jongeren van 12 tot 15 jaar en we grijpen ook terug naar een oude traditie: het finalespel”, gaat Selim verder. Daarbij moeten meerdere hindernissen na elkaar getrotseerd worden. “Dat is net mogelijk door het lagere aantal inschrijvingen, dat ertoe leidt dat we extra tijd hebben voor een finalespel.”

Iedereen is zaterdag welkom om te supporteren voor zijn favoriete team of om te genieten van het sportieve feest van 9 tot 20 uur op domein Wallemote in de Kokelarestraat. Er is kinderanimatie en doorlopend hapjes en drankjes. De opbrengst gaat naar het goede doel. Meer info op www.szg.be.

