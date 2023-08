Minder bedrijven en woningen getroffen in aangepast Ventilus-traject, maar...: “Nu komen kabels vlak naast onze evenementenruimte te hangen”

Celstraf met uitstel voor Franse winkeldie­veg­ge: “Had geen geld om kinderen eten te geven”

Een 34-jarige Franse vrouw is veroordeeld tot 3 maanden cestraf met uitstel voor het plegen van winkeliefstallen in Roeselare. Op 10 juni werd ze op heterdaad betrapt in kledingzaak JBC.