MIJN STAD. Cabaretier Karel Declercq over zijn Izegem:

“De sfeer tijdens het BK wielrennen op onze Grote Markt was echt onbeschrijflijk”

Als cabaretier is hij de man die zijn volk leerde lachen, als vader is hij vooral de grootste supporter van koersende zoon ‘El Tractor’ Tim en als Izegemnaar is hij één van de meest enthousiaste ‘pekkers’ die er te vinden zijn. Karel Declercq is een man die van vele markten thuis is en dat maakt hem de ideale kandidaat om hem eens aan de tand te voelen over zijn favoriete plekjes in zijn stad.