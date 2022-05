Michèle (30) treedt als hofleverancier in de voetsporen van haar ouders: “Dit titel is van goudwaarde, vooral in het buitenland”

IzegemMichèle Lievens (30) van stoffenzaak LF Trading heeft dinsdag op het koninklijk paleis in Brussel het brevet van hofleverancier ontvangen van koningin Mathilde. Een uniek moment voor de familie Lievens, want vader Filip en moeder Dorine deden het dochter Michèle in 2013 al eens voor met hun zaak LF Selection.

Met LF Selection maken Filip en Dorine al bijna 37 jaar gestoffeerde meubels op maat. In 2007 kwam daar LF Trading bij, waarmee de zaak sindsdien een eigen merk voor stoffen heeft. “Vijf jaar later kwam ik mee in de zaak staan en leerde ik van mijn ouders de kneepjes van het vak”, vertelt Michèle. “Sinds juli 2020 sta ik alleen aan het roer van LF Trading en toen heb ik een aanvraag ingediend om hofleverancier te worden.”

Vader en dochter met de koningin op foto

Dat idee kwam niet zomaar uit het niets, want Filip en Dorine mogen zich sinds 2013 hofleverancier noemen. “Zij leveren gestoffeerde meubels op maat aan het vorstenpaar, terwijl ik de stoffen lever voor de gordijnen van de koninklijke paleizen in Brussel en Laken. Toen ik dinsdag het brevet van hofleverancier mocht ophalen, wist ik dus al van mijn papa wat mij te wachten stond. Toen ik jonger was, mocht ik ook regelmatig mee op zakelijke bespreking en dat vond ik toen enorm spannend. Het fijne is dat er in zijn bureau een mooie foto met koningin Mathilde hangt. Ik was dan ook enorm blij om te zien dat zij vandaag de ontvangst in goede banen leidde. Ik heb nu een gelijkaardige foto met haar kunnen nemen. Dat wordt een prachtige herinnering voor later.”

Volledig scherm Filip Lievens kreeg in 2013 de titel van hofleverancier, toen ook al van koningin Mathilde. © rv

Economische missie

De koningin had niks dan lovende woorden voor het werk van Michèle en dat van haar ouders. “Ze zei dat ze het altijd apprecieerde om met mijn ouders samen te werken en dat ze ernaar uitkijkt om hetzelfde met mij te doen”, lacht Michèle. “Ze gaf me ook enkele praktische tips. Zo raadde ze me aan mee te gaan op economische missies omdat dit heel wat deuren kan openen. Sinds ik hofleverancier ben (Michèle kreeg de titel anderhalf jaar geleden al toegekend, maar kon door corona pas dinsdag haar brevet in ontvangst nemen, nvdr) merk ik al een verschil. Het is makkelijker om op prospectie te gaan en vooral in het buitenland zijn ze sneller overtuigd van de kwaliteit die je te bieden hebt. Dus in die zin is die titel wel van goudwaarde. Zowel op vlak van connecties en omzet zijn we de voorbije jaren enorm gegroeid, al zit ook corona daar voor iets tussen omdat mensen toen meer wilden investeren in hun interieur.”

Volledig scherm Michele Lievens mag zich nu ook hofleverancier noemen. © Maxime Petit

Dat LF Trading de nadruk legt op natuurlijke vezels als hennep en linnen en zich focust op Belgische stoffen, stemt de koningin tevreden. “Het ecologische en duurzame aspect spreekt haar enorm aan”, beaamt Michèle. Het gezin is uit Koekelare afkomstig, maar LF Selection heeft een atelier in de Kapelstraat in Izegem. “In het begin had ik een showroom op hetzelfde adres, maar ondertussen is LF Trading verhuisd naar de Ghistelstraat.”

Fiere mama

Mama Dorine is enorm trots op haar dochter. “Wij hebben het bedrijf opgericht, maar zij heeft het op een prachtige manier verdergezet en er haar eigen draai aan gegeven. Ik ben een tijdje ziek geweest en toen heeft zij voor de stoffen de honneurs waargenomen, waarop we besloten dat ze de fakkel helemaal kon overnemen. Het duurde niet lang voor we haar smaak volgden. We deden dat in volle vertrouwen en wisten dat ze het goed zou doen. Dit hofleverancierschap is een prachtige kers op de taart.”

Volledig scherm Koningin Mathilde in gesprek met Michèle Lievens. © Photo News

De andere West-Vlaamse hofleveranciers:



Naast LF Selection en LF Trading zijn er nog enkele vaste hofleveranciers uit West-Vlaanderen afkomstig. Zo levert de koekjesfabriek van Jules Destrooper uit Lo-Reninge al jaren zijn lekkernijen aan het Paleis en slapen de koning en koningin op linnen lakens van Libeco-Lagae uit Meulebeke. Piano’s Maene uit Ruiselede zorgt voor wat muziek in de koninklijke vertrekken, Meubili uit Knokke-Heist bezorgt hen kwalitatieve meubels en rozenkweker Lens Roses uit Oudenburg zorgt af en toe voor wat fleurigs in Laken en Brussel.