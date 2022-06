Met 212 km/u in een Mini Cooper op de snelweg: “Dat is niet het circuit van Francorchamps, hé”

Op weg naar Brugge reed J.V. op 10 juni vorig jaar in een Mini Cooper op de E403. Maar in Izegem werd hij net voor de middag geflitst. Veel tijd om de snelheidsovertreding te registreren, had de camera niet. De teller in de kleine wagen stond immers op 212 kilometer per uur. “Mijn cliënt had sinds enkele maanden een nieuwe wagen en moest die nog wat gewoon worden”, pleitte zijn advocaat. “Hij beseft dat hij in de fout is gegaan en heeft intussen een cursus gevolgd die hem beter moet doen functioneren in het verkeer.”