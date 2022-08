Medewerkers voetbalclub Mandel United staken tot er duidelijkheid is over toekomst

Nieuwe investeerders in de club hadden tot eind juli de tijd om met 420.000 euro over de brug te komen, maar dat is niet gebeurd. De weinige contractspelers die overblijven hebben de club ondertussen in gebreke gesteld. Het gevolg is dat de personeelsleden van de club in staking gaan tot er meer duidelijkheid is over de toekomst. De overnemers zouden de A-ploeg graag naar Moeskroen verhuizen. Wat er met de B-ploeg moet gebeuren is op dit momenteel onduidelijk.