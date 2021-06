Matisse (15) plots in zijn slaap gestorven: “Hij wilde kapitein van een cruiseschip worden”

Izegem 10 maanden cel voor man(43) die 225 euro stal uit woning

3 juni Een 43-jarige man uit Oostende is veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf omdat hij in april vorig jaar 225 euro heeft gestolen uit een potje in een woning in Izegem. De man ontkende de diefstal, maar zijn vingerafdrukken werden gevonden in de keuken van de woning.