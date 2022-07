Martine stopt na achttien jaar met Kachtemse dagbladhandel De Kriebel

KachtemWie in dagbladhandel De Kriebel in Kachtem een krant, tijdschrift, kaartje of postpakketje ophaalde werd de voorbije achttien jaar altijd begroet door Martine Vervaele (59). Daar komt vanaf deze zomer verandering in, want Kimberly Debeyne (30) neemt vanaf dan het roer van de bekende zaak over.

“Normaal is het mijn zoon die af en toe eens in de krant staat, maar nu is het blijkbaar eens mijn beurt”, grapt de goedlachse Martine”, als we haar begroeten. Zoon Dries duikt als Izegems gemeenteraadsvoorzitter en voorzitter van afvalintercommunale IVIO inderdaad af en toe eens op in het regionale nieuws. “Ik ben nu eenmaal gewend meer kranten te verkopen dat dat ik er zelf in sta”, klinkt het met een kwinkslag. “Achttien jaar geleden nam ik de zaak over en dat was voor mij toch even wennen. Ik kwam uit een heel andere sector. Ik was met mijn toenmalige man actief als zelfstandige actief in de metaalsector. Ik laste en reed met vrachtwagens. “

“Door een echtscheiding moest ik plots op zoek naar een andere job en het werd iets helemaal anders. Ik ontdekte toevallig dat De Kriebel – die toen ook al zo heette – te koop stond toen ik er met mijn vrachtwagen voorbij reed. Ik ben toen drie dagen op rij een kijkje komen nemen om te zien of er veel volk langs kwam en dat bleek het geval. Toen heb ik toegehapt.”

Pakjes ophalen

Martine ruilde de vrachtwagen in voor een vaste stek. “Ik, die de vrijheid van de weg gewend was”, knipoogt ze. “Maar uiteindelijk went alles en ik vond het zeer fijn dat ik dagelijks mijn vaste klanten over de vloer kreeg. Na een paar jaar was ik ook de eerste in de ruime regio die met een Postpunt ben gestart. Sindsdien kunnen mensen hier pakjes komen ophalen als de postbode hen niet thuis aantrof. Dankzij die extra service is de zaak mee blijven bestaan. Het betekent echt een meerwaarde voor mijn verkoop, ook omdat wie een pakje komt halen vaak ook nog iets anders mee naar huis neemt.” Of er in de loop der jaren dan veel veranderd is? “Toch wel. De kranten- en tijdschriftenverkoop is niet meer wat het geweest is, maar de verkoop van kras- en Lottobiljetten is altijd stabiel gebleven. De verkoop van sigaretten is dan weer gestegen, ondanks het feit dat die steeds duurder worden.”

Nu Martine een jaartje ouder wordt wil ze meer van het leven gaan genieten. “Zoon Dries en dochter Annelies hebben allebei al kindjes en ik wil meer tijd voor hen vrijmaken. Iets wat met de dagbladhandel niet altijd mogelijk was. Ook voor mijn ouders, al in de tachtig, wil ik er zijn.”

Nieuwe uitdaging

De Kriebel stopt niet, maar wordt overgenomen door Kimberly Debeyne (30), die achter de schermen hulp krijgt van haar vriend Anthony. “Ik werkte in een bakkerij, maar was op zoek naar een nieuwe uitdaging”, vertelt de jongedame, die in Roeselare woont. “We kwamen hier regelmatig als klant langs en toen we online ontdekten dat de zaak over te nemen was hebben we niet getwijfeld. Drie dagen later was alles in kannen in kruiken. Kachtem ken ik goed, want ik heb hier indertijd school gelopen.”

Martine neemt op woensdag 15 juli afscheid van haar klanten met een receptie. “Die geldt tegelijk als kennismaking met Kimberly, die al geregeld eens mee kwam werken om de job onder de knie te krijgen”, zegt Martine. “Iedereen is in de namiddag welkom om een glaasje te komen drinken. De nieuwe uitbaatster plant geen grote verandering. “Wat goed is moet je niet veranderen”, zegt ze. “Al gaan we wel een ideeënbox plaatsen over wat mensen hier graag nog als extra service zouden willen”, zegt ze.

