Marnixring organiseert debatavond ‘Achter de bal’

Die avond gaan om 19.30 uur enkele grote namen achter de schermen van het Belgische voetbal in gesprek met elkaar. Anderlecht-bestuurslid Michaël Verschueren, Pro League-CEO Lorin Parys en voormalig voetballer Leo Van Der Elst gunnen ons een blik ‘achter de bal’. Zij gaan in op de economische realiteit achter het amusement. Het debat wordt gemodereerd door hoogleraar sportmanagement Wim Lagae. Aansluitend is er een netwerkreceptie voorzien. De opbrengst gaat integraal naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Tickets kosten 35 euro via mrdepekker.be. De organisatie is in handen van Tom Lagae, Erwin Danis en Marnic Vandenbroucke uit Lendelede.