Marlies verrast mama Mariska na strijd tegen borstkanker met nominatie als Nurse of the Year

Ardooie/Tielt/Lichtervelde Trein ontspoord na klap tegen vrachtwa­gen met pech op overweg in Ardooie: dramati­sche beelden tonen exacte moment van aanrijding

Aan een overweg in Ardooie is dinsdagnamiddag een vrachtwagen gegrepen door een trein. De ravage is groot. Zo’n 70 tot 80 passagiers op de trein konden na zo'n 2 uur wachten geëvacueerd worden. Vier van hen liepen lichte verwondingen op, de rest kon met een bus naar het volgende station van Lichtervelde worden gebracht. Het ongeval zorgde voor enorme schade aan de spoorinfrastructuur, waardoor er vermoedelijk pas maandag opnieuw treinverkeer mogelijk zal zijn in Ardooie. Bovenstaande beelden tonen het exacte moment van de aanrijding.

20 december