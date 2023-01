Marktstraat krijgt Batopin-automaat

Roeselare Filosofi­sche lezingen over gezondheid

MSKA Roeselare pakt uit met een reeks filosofische lezingen op Campus Tant. Centrale thema is gezondheid. Op donderdag 2 februari komt prof. dr. Pieter Adriaens, wetenschapsfilosoof aan de KU Leuven, langs op de campus langs de Hugo Verrieststraat. Hij zal het hebben over wat gezondheid is, over ziektes en andere ongemakken. Op donderdag 16 februari nodigt het MSKA prof. dr. Freddy Mortier, moraalfilosoof en ere-vicerector van de UGent, uit voor een lezing over patiëntenrechten en zelfbeschikking. Op donderdag 2 maart tot slot focust prof. dr. ir. Myriam Dumortier, senior researcher bij het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek en gastprofessor aan de UGent, op het thema van biodiversiteitscrisis tot corona. De lezingen starten telkens om 19.30 uur. Per lezing betaal je vijf euro, voor de volledige reeks 10 euro. Wie jonger is dan 18 jaar of lid van het August Vermeylenfonds, rebelle, het Humanistisch Verbond, het Davidsfonds of school loopt in het MSKA komt er gratis in. Meer info en verplicht reserveren via www.filosofischetuin.be.

20 januari