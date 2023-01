Marktkramer Willy Stragier gestorven

Willy was dan ook een gekend gezicht op beide locaties. In Izegem palmde hij een deel van de Ketelstraat in met een groot aanbod wenskaarten aangevuld met gelegenheidsartikelen. Hij was er de marktkramer met de langste staat van dienst. In zijn vrije tijd was hij ook vinkenier en hij was een graag geziene gast op de lokale boksgala’s. Het afscheid van Willy vindt op vrijdag 27 januari om 10 uur plaats in uitvaartcentrum Snoeck in Izegem. Willy was de zoon van wijlen Michel en Esther Stragier-Vanwildemeersch bij wie hij op de begraafplaats in Emelgem na de afscheidsdienst ter ruste wordt gelegd.