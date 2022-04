Markt strijkt neer aan Kachtems woonzorgcentrum

“Een markt gericht naar onze bewoners maar ook naar inwoners van Kachtem en Izegem toe", zegt Lindsey Dufoor van het WZC. Omdat we hier in Kachtem geen wekelijkse markt hebben organiseren we tweemaal per jaar onze eigen markt. Nog eens terug naar de markt kunnen en veel opkomst zien is voor onze bewoners altijd een heuglijke dag. Omdat het al onze zesde editie is en het al een tijdje niet is kunnen doorgaan, willen we deze editie nog eens extra in de kijker zetten. Daarom is iedereen woensdag van harte welkom. De markt gaat door van 15 tot 18.30 uur.”