Marc Van Ranst na optreden op Izegemse Markt te zien in reclamefilmpje van Filou: “Kies voor vaccin, daar help je horeca mee”

Diksmuide/Avelgem/Deerlijk Na achtervol­ging opgepakte inbreker nu ook verdacht van ho­me-invasion op 78-jarige vrouw

22 januari Een dievenbende waarvan de hoofdverdachte in een half jaar 20 feiten in West-Vlaanderen zou hebben gepleegd, met als trieste uitschieter een home-invasion bij een 78-jarige vrouw in Oostkerke bij Diksmuide, is aangehouden door de Veurnse onderzoeksrechter. Het trio werd woensdagavond klemgereden in Deerlijk na een helse achtervolging, nadat ze op heterdaad waren betrapt in Avelgem. “We zijn de politie dankbaar dat de daders opgepakt zijn”, zegt de familie van de overvallen bewoonster uit Oostkerke.