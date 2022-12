Man riskeert twee jaar cel nadat hij echtgenote klaplong bezorgt

De feiten kwamen aan het licht op 18 september nadat de politie een oproep had gekregen voor problemen op het adres van de beklaagde. “Het was meneer die de deur opendeed”, zo zei de procureur in de Kortrijkse rechtbank. “Hij was duidelijk onder invloed van alcohol en mevrouw had verwondingen aan de hals. De kinderen vertelden aan de agenten dat de beklaagde enorm veel slagen en schoppen had gegeven aan hun mama en deden daarbij zelfs de bewegingen na.”