Man met nepwapen zet Stationsstraat even in rep en roer: politie kan de man overmeesteren

De man was donderdagavond plots met een vuurwapen aan het zwaaien in het portiek van een klein appartementsgebouw vlak naast het voormalige danscafé Ramses II in de Stationsstraat in Izegem. Hij stond te roepen en te tieren en zette zo de Stationsstraat in rep en roer. Al snel haastte de politie zich ter plaatse. Met een politiehond en getrokken wapens kon de politie de man snel overtuigen om zijn wapen neer te leggen. Dat deed de man ook, waarna hij werd opgepakt.