Man kritiek na steekpartij op Rijksweg in Izegem, dader snel na de feiten gevat

“Het verkeer voor ons hield plots halt”, vertelt iemand die vlak na de feiten met haar partner voorbij wilde rijden. “Een vrachtwagen belemmerde het zicht, daarom zetten we ons aan de kant en stapten uit. In het midden van de rijweg zat een man, hevig bloedend. Er was een vrouw bij hem, een verpleegster, hoorden we nadien. Zij was heel rustig en praatte op de man in. We hoorden hem tot twee keer toe zeggen dat hij neergestoken was, door iemand uit een wagen met Poolse nummerplaat die nadien gevlucht was. Even later stopte een andere wagen die uit de richting van Kuurne kwam. De bestuurder daarvan vertelde dat hij kort voordien op de Rijksweg was ingehaald door een auto met Poolse nummerplaat die bijzonder roekeloos reed.”