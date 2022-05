Man kan zelf uit wagen klauteren na buiteling langs E403

Het ongeval gebeurde rond 9.30 uur in Roeselare, vlakbij het AZ Delta. De Kortrijkzaan draaide met zijn Chevrolet Aveo van op de Rijksweg (N36) de snelweg op in de richting van zijn woonplaats. Maar nog voor hij kon invoegen op de E403 liep het al verkeerd. De man verloor in de bocht naar rechts om nog onbekende reden de controle over het stuur. De kleine stadswagen botste links tegen de vangrail, kantelde en gleed vervolgens over de invoegstrook naar rechts. De Chevrolet raakte van het asfalt af en vloog de dieperik in. Daar kwam het voertuig op z’n zij tot stilstand. De bestuurder kon zelf uit z’n wagen klauteren en op de berm klimmen. De man had lichte verwondingen opgelopen en werd voor verzorging naar het AZ Delta overgebracht.