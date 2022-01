Man (58) kritiek na noodlottige val in diepe put naast opgebroken voetpad

IzegemBij een bizar ongeval op de Korenmarkt in Izegem is dinsdagavond een man van 58 jaar levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat gebeurde toen hij op weg naar huis in een diepe put sukkelde op een plek waar nutswerken aan de gang zijn. Het kostte de brandweer heel wat moeite om het slachtoffer uit de te evacueren.

Het slachtoffer was dinsdagavond met een vriend iets gaan drinken. Toen de twee even later te voet naar huis gingen, liepen ze op de Korenmarkt over enkele houten platen die boven een opgebroken voetpad lagen. Eén van hen, een man die vrij slecht te been is, verloor om nog onbekende reden zijn evenwicht. Hij viel en kwam in een put terecht, op de plek waar behalve het voetpad ook een deel van de openbare weg is opgebroken.

Bewustzijn verloren

De man belandde zowat anderhalve meter diep in de put maar kwam met zijn gezicht in de modder terecht. Zijn vriend, die machteloos stond, zocht onmiddellijk hulp en vond die in een café vlakbij. Twee aanwezigen repten zich naar buiten en sprongen in de put. Ze slaagden erin het slachtoffer met zijn hoofd boven de smurrie te houden. Maar na verloop van tijd verloor de man het bewustzijn. Omdat in de put op zowat een meter diepte tal van nutsleidingen waren blootgelegd en het slachtoffer daartussen was gesukkeld, kostte het de brandweer veel moeite om de 58-jarige man naar boven te halen.

Opnieuw hartslag

Toen de evacuatie een feit was, werd de man ter plaatse gereanimeerd. Hij had opnieuw hartslag op het moment dat hij naar het AZ Delta in Rumbeke werd overgebracht maar zijn toestand was niettemin levensbedreigend. Na de reddingsactie maakte de brandweer het onmogelijk voor voetgangers om nog over de houten panelen te lopen. De politie voert een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval. Daarbij wordt ook nagegaan of de plaats van het ongeval voldoende beveiligd was.

Volledig scherm Het kostte de brandweer heel wat moeite om het slachtoffer uit de te evacueren uit de put op de Korenmarkt in Izegem. © Hans Verbeke