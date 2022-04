Man (39) die supermarkt overviel met schaar riskeert één jaar cel

Lendelede/Sint-Eloois-Winkel Woning vernield bij felle brand in Lendelede, bewoner blijkt in Spanje te zijn

Een felle brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag een woning op de grens van Sint-Eloois-Winkel (Ledegem) en Lendelede volledig vernield. Of er iemand in de woning aanwezig was, was ook na de bluswerken nog niet helemaal duidelijk. Pas dinsdagochtend werd duidelijk dat de bewoner in Spanje vertoefde en er ook niemand anders aanwezig was.

5 april