Maison M en zeven andere horeca-adresjes nieuwe Leiespots van Toerisme Leiestreek

Toerisme Leiestreek lanceert dit voorjaar niet alleen een reeks nieuwe fiets en wandelroutes, maar ze maakt ook 25 nieuwe zogenaamde Leiespots bekend. “Elk van deze hotspots vertelt een uniek verhaal, met creatieve en eigenzinnige accenten”, meent regiomanager Katrien Six. “Dat gaat van een art-decocafé met modderparcours tot een retrobistro met hebbedingen uit de jaren ’70., van een koffiebar tussen de planten tot een biodynamische boerderij.” In Izegem is horecazaak Maison M van Miek Mortier zo’n nieuwe Leiespot. Binnenwandelen voelt er volgens Toerisme Leiestreek als aankomen in een sprookjesachtig Wonderland. “Fijn dat we in deze lijst zijn opgenomen, zeker na de moeilijke coronaperiode”, reageert Miek. “We zitten een beetje verstopt in de Kloosterstraat 6 in Izegem en hopen nu nog meer mensen te bereiken. Ons aanbod varieert van een uitgebreid ontbijt, een heerlijke lunch en high tea-assortiment in de namiddag.” Ook POP, Jeanien, De Pub en Wivine in Roeselare zijn nieuw in de lijst, net als Gastrobar Vonk in Izegem, huisbrouwerij Klondiker in Meulebeke en Living in Lendelede.