Maand rijverbod voor fikse snelheidsovertredingen: “Wou avondklok respecteren.”

Roeselare Verloren gewaand historisch glasraam wordt geschonken aan stad, N-VA hoopt op integratie in nieuw stadhuis

Het verloren gewaande glasraam dat ooit te zien was in de verdwenen Bank voor Handel & Nijverheid en recent opnieuw aan de oppervlakte kwam dankzij de expo In Vitris in het Klein Seminarie wordt aan de stad Roeselare geschonken. Op positiepartij N-VA hoopt dat het stukje erfgoed een plek krijgt in het nieuwe stadhuis.

10:29