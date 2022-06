Luchtballon blijft na gecontroleerde noodlanding aan verlichtingspaal hangen in Izegem

In het kader van het feestprogramma rond 100 jaar turnclub Vaste Vuist in Lauwe (Menen) stegen rond 18.30 uur in Lauwe tal van luchtballonnen op. Een gezelschap van een twintigtal personen deed dat ook maar kon niet voorzien dat het einde van de tocht enigszins ongewoon zou verlopen. In Izegem ondervond de piloot bij het zoeken naar een landingsplaats problemen met de thermiek. Dat zijn luchtlagen van stijgende of dalende lucht. Het lange zoeken naar een geschikte landingsplaats en de problemen met de thermiek zorgden er uiteindelijk voor dat de voorraad van 350 kilogram gas op geraakte en er in de smalle Molstraat in Izegem op het asfalt geland moest worden. De mand met ballonvaarders kon veilig landen maar de ballon zelf raakte verstrikt in een verlichtingspaal. De hulp van de brandweer moest ingeroepen worden om die los te maken. De ballonvaarders lieten het incident niet aan hun hart komen en toasten op de geslaagde maar onverwachte ballonvaart. Ze kregen er een welverdiend brevet bovenop.