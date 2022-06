Lothar Feys hangt eind augustus schepensjerp aan de haak: “Door professionele opportuniteit die ik niet mag laten liggen”

Ruim zes jaar, sinds 1 januari 2016, was Lothar Feys schepen in Izegem. Hij verruilde toen, na eerst drie jaar ervaring op te doen als gemeenteraadslid, de toog van café Plectrum op de Izegemse Grote Markt voor de schepensjerp. Feys nam het zitje in van OCMW-voorzitter Marc Vanlerberghe in en werd op z’n 26e de jongste Izegemse schepen ooit. Maar nu kiest hij er voor een andere weg in te slaan. “Er doet zich een professionele opportuniteit voor die ik na lang nadenken niet mag laten liggen”, vertelt Feys. “De andere kant van de medaille is helaas wel dat er mij vanaf september te weinig tijd zal resten om op een degelijke manier mijn bevoegdheden als schepen uit te oefenen. Daarom voel ik mij genoodzaakt mijn mandaat terug te geven aan de partij.”