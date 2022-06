Lokaal ondernemersplatform gaat in tegen visie van Voka en belangenorganisaties: “Wij zijn de bedrijven waar Ventilus komt”

Het ondernemersplatform reageert bijzonder fel op de open brief van VOKA. “Men roept op tot een snelle en bovengrondse aanleg van Ventilus vanuit de bedrijfswereld, maar wij zijn die bedrijfswereld en gaan daar absoluut niet mee akkoord”, aldus Sofie Vandenbriele van het ondernemersplatform, dat zowat 80 ondernemers verenigd. “Er worden hier woorden in onze mond gelegd. Enkele leden van ons platform zijn trouwens zelf lid van belangenorganisaties die de open brief ondertekenden en er werd nooit geconsulteerd binnen de leden. We nemen dan ook afstand van alle partijen die deze brief getekend hebben.”

Kortetermijndenken

Ook over het voorstel van VOKA-boegbeeld Hans Maertens om de bedrijven financieel te compenseren, heeft Vandenbriele geen goed woord over. “Wij willen geen financiële compensaties in ruil voor gezondheid van ons, onze gezinnen, onze medewerkers en dus ook van de burgers om ons heen. Niets weegt op tegen gezondheid. Een ondergronds alternatief is wel degelijk mogelijk. Het is de plicht van beleidsmakers om duurzame ontwikkelingen te voorzien. Is een ondergrondse oplossing duurder? Dat kan. Maar kortetermijndenken is niet meer van deze tijd, daarom blijven wij vechten voor een ondergronds traject, iets wat op langere termijn een lagere kostprijs zal hebben dan de ‘quick win’ van het huidige voorstel.”