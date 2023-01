Lisa Grijspeert vervangt Jan Verbeke als N-VA-gemeenteraadslid

Lisa is de jongerenverantwoordelijke en beheerder van de sociale mediakanalen van de Izegemse N-VA-afdeling. Ze is ook actief en trekker van Jong-N-VA Izegem. Beroepshalve is ze HSE-adviseur bij de Beaulieu International Group. Lisa wordt naast gemeenteraadslid ook politieraadslid.

Door een verhuis naar Ingelmunster neemt Jan Verbeke (62) afscheid van de actieve Izegemse politiek. “Met het afscheid van Jan verliest de Izegemse N-VA een trouw partijman met pakken ervaring. Jan zetelde meerdere bestuursperiodes in de OCMW-raad vooraleer hij in 2013 gemeenteraadslid werd. Hij was 25 jaar mandataris, nog langer achter de schermen actief en intern bij Volksunie en N-VA. “Een mooi palmares van een kritisch man”, vertelt Hein Depoorter, afdelingsvoorzitter van N-VA Izegem. “We bedanken Jan heel uitdrukkelijk voor zijn inzet en inbreng in onze partij en afdelingswerking en zijn bijdrage voor Izegem. We wensen Jan en zijn echtgenote Lieve veel succes in hun nieuwe woonst in Ingelmunster en in alles wat ze ondernemen. We zijn er zeker van ze nog heel regelmatig te mogen ontmoeten én te verwelkomen op partijactiviteiten.”