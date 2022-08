Lijnbus ingehaald over volle witte lijn: “Hij wou niet te laat komen op school”

Izegem/Torhout Bekende automecani­cien (34) en papa van jong dochtertje sterft bij motoronge­val op snelweg

Het ongeval dat zich in de nacht van donderdag op vrijdag voordeed op de E403 in Torhout, heeft het leven gekost aan Robin Vanacker uit Izegem, vrijgezel en papa van een 1-jarig dochtertje. De 34-jarige man is in autocrossmiddens een bekend figuur.

29 juli