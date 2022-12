Life Danscenter organiseert Warmste Spinning- en workoutmarathon

Wie mee wil komen sporten kan dat van 19 tot 23 uur. Iedereen is welkom, ook niet-leden. In zaal 1 is er non-stop spinning. Je bepaalt zelf hoe lang je deelneemt. In zaal 2 vinden verschillende workouts plaats, van Zumba en Self Defense Workout tot Sh’bam, BBB, PIlates en Partyrobics. Life! zorgt voor gratis vers fruit, fris water en energiedrank. Deelnemen kost 12 euro. Je kiest zelf aan wat je deelneemt. De opbrengst gaat integraal naar de Warmste Week. Reserveren is niet noodzakelijk.