Life Danscenter brengt kerstshow op...Pasen

“Toen onze shows afgelopen december op de valreep geannuleerd werden door corona hebben we onmiddellijk beslist dat we de shows met Pasen zouden brengen” zegt Davy Desloovere van Life. “En belofte maakt schuld, want we zijn deze keer voluit gegaan”. Na de laatste show in 2019 brengt de tienjarige jubileumeditie meer dan 1.200 bezoekers naar het theater. “We hebben twee absurde jaren achter de rug en met deze show willen we tonen dat we niet bij de pakken zijn blijven zitten” gaat Dieter Vandeputte verder. “De absurditeit en het conflict tussen Rusland en Oekraïne zitten verweven in deze editie. Door er de Kerstman, paashaas en zelfs Sinterklaas bij te halen, brengen we de actualiteit op een subtiele en creatieve manier tot bij de mensen. Op die manier blijven we zoeken naar de positiviteit die op het eerste gezicht niet altijd evident lijkt”.