Life behaalt 22 bekers op BK Disco & Modern

NET OPEN. Pedro opent Jacks Cave in muziekcafé Den Toerist: “Dé plaats voor wie houdt van country, western en rockabilly”

Hij groeide zowat op in het ondertussen ter ziele gegane cowboydorp Wichita City in ’t Hof Ter Velde in Meulebeke, maar de liefde voor country en western is bij Pedro Bouckaert (49) uit Egem altijd gebleven. In een samenwerking met zijn goede vriend en zanger Michael Lanzo opent hij in diens muziekcafé Den Toerist zijn eigen Jacks Cave, een thematische bar die knipoogt naar de Amerikaanse cultuur, western en rockabilly.