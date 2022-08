Leer je kleuter actief fietsen met ‘Kijk, ik fiets’

Kijk ik fiets is een project voor kinderen van 3 tot 6 jaar die al met steunwieltjes kunnen rijden. Elk kind moet tijdens de les vergezeld worden door een begeleider. De begeleider moet tijdens de sessie heel wat oefeningen kunnen meelopen en -wandelen. Je brengt je eigen fiets (zonder steunwieltjes), een fietshelm en eventueel andere bescherming mee. Afspraak op woensdag 21 september van 13.30 tot 16.30 uur in Sportcentrum De Krekel (Heilig Hartstraat 15) in Izegem. Er kunnen maximaal 20 kinderen deelnemen. Inschrijven doe je hier. Je betaalt 3 euro per kind.