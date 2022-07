Kurt Loorenz knipoogt met nieuwe single naar verleden in ‘Tien om te Zien’

Izegem / Lendelede‘Tien om te Zien’ maakt deze zomer zijn comeback en dat bracht zanger Kurt Loorenz op het idee om zijn single ‘Ik kom naar je Toe’ in een nieuw jasje te stoppen en opnieuw uit te brengen.

“Het gaat om een lied waar ik indertijd mee ben doorgebroken en in 1991 in ‘Tien om te Zien’ ben geraakt”, zegt Kurt .”Het ging toen om een Nederlandstalige cover van ‘California Blue’ van Roy Orbison. Nu heb ik het nummer met mijn nieuw team in een dancejasje gestopt en opnieuw uitgebracht.”

Kurt werkte voor het nieuwe nummer samen met Tim Impens, die er Spaanse beats en een zomers gevoel aan koppelde. “

Bij het nummer hoort ook een nieuwe videoclip, opgenomen op een domein in Kluisbergen. “Kapster Delphine Dupont uit Sint-Eloois-Winkel speelt opnieuw een rolletje in de clip, net zoals ze dat al bij enkele eerdere video’s deed”, zegt Kurt. “Ook Kevin Bas speelt mee, als jongere versie van mezelf, die als een geest uit mijn lichaam treedt. Het klinkt vreemd, maar ik ben tevreden over het resultaat.’

‘Ik kom naar je toe’ in de 2022-remix is nu via YouTube en Spotify te beluisteren.

