Kunsttentoonstelling in barokke Gouden Kapel

“De werkgroep Beeldende Kunst uit Izegem organiseert jaarlijks een reeks expo’s en daar zitten ook uitwisselingstentoonstellingen bij. Vorig jaar exposeerden Izegemse kunstenaars in de buurgemeente en nu is het de beurt aan kunstenaars uit Ingelmunster om in Izegem hun werken tentoon te stellen. Het is de twintigste keer dat in Izegem een dergelijke uitwisselingsexpo georganiseerd wordt”, zegt voorzitter van de werkgroep Kichou Lycke. “Met werken van Ilse Deceuninck, Marleen Haertjens, Hilde Markey, Steven Desmet, Liselot Henderyckx, Jan Tyberghien en Kathy Vanthournout wordt de bezoeker ondergedompeld in een kunstwereld met onder andere schilderijen, keramiek, porselein en goudsmeedwerk.”

De Gouden Kapel van het voormalige klooster in de Gentsestraat is alvast een uniek decor. “Kunst combineren met een locatie die tot de verbeelding spreekt, werkt versterkend en kunstliefhebbers slaan twee vliegen in één klap”, zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Kurt Himpe. “In 2020 zetten we met Open Monumentendag het klooster en de Gouden Kapel open voor beroeps- en amateurfotografen en het was een ware stormloop. Deze keer is enkel de kapel met de kunsttentoonstelling open voor het publiek. In 1839 werd de Gouden Kapel gewijd, maar later werd ze uitgebreid en versierd en in 1846 opnieuw gewijd. Het resultaat is een grote barokkapel met een rijke plafond- en muurbekleding en een monumentaal barokaltaar.”