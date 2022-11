Kunstgras tovert Izegems goederenstation om tot sfeervol WK-café

“We hebben het kunstgras gehaald bij een club die indoor voetbal speelt”, vertelt Frederic. “Op die manier proberen we het verschil te maken. Het gras zorgt voor extra sfeer, net als de tricorole inkleding met vlaggen en gadgets. Blikvanger is uiteraard ons groot scherm waarop alle matchen van de Rode Duivels te zien zullen zien. Er zullen ook verschillende kleine schermen hangen.”

Nu zondag 20 november opent het WK-café voor het eerst de deuren. “Je kan hier de openingsceremonie en -wedstrijd bekijken om zo all eens de sfeer komen opsnuiven”, vertelt Frederic. “Voor de wedstrijden van de Rode Duivels vragen we vijf euro inkom, waarbij je twee consumpties gratis krijgt, maar dat is meer omwille van de veiligheid. Zo weten we hoeveel mensen er binnen kunnen. We hebben een maximumcapaciteit van 500 personen.” De stationsloketten van weleer doen dienst om drankjetons te kopen. Eten kan er in de vorm van ‘gepimpte’ hamburgers en hotdogs.