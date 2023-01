Kunstacademie Art’Iz wijkt op termijn voor innovatieve woonzone

Izegem Krijgt Emelgem binnenkort muurschil­de­rij­en of speelbos? Inwoners kiezen mee welk project uit burgerbud­get gereali­seerd wordt

Een jaar nadat de stad Izegem zijn plannen voor een burgerbudget bekend maakte zijn de eerste voorstellen een feit. Emelgemnaars konden zondag op hun nieuwjaarsreceptie voor het eerst kennismaken met zeven suggesties om hun deelgemeente leefbaarder te maken en de samenhorigheid er te vergroten. Bij de suggesties onder andere een speelbos in het Merelbos of ‘kunst kijken over het water.’ De komende weken kunnen inwoners op hun favoriet stemmen.

17 januari